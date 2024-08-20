Beşiktaş'ta genel sekreter Kaan Şakul

Beşiktaş, genel sekreterlik görevine Kaan Şakul'un getirildiğini duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
"Yönetim Kurulumuzdaki Görev Dağılımı Değişikliği Hakkında Bilgilendirme Genel Sekreterlik görevine Sayın M. Kaan Şakul getirilmiştir. Kaan Şakul, Yönetim Kurulumuzun gerçekleştireceği ilk toplantıda yeni Sayman Üye belirlenene kadar Sayman Üyelik görevini de vekaleten sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
"Yönetim Kurulumuzdaki Görev Dağılımı Değişikliği Hakkında Bilgilendirme Genel Sekreterlik görevine Sayın M. Kaan Şakul getirilmiştir. Kaan Şakul, Yönetim Kurulumuzun gerçekleştireceği ilk toplantıda yeni Sayman Üye belirlenene kadar Sayman Üyelik görevini de vekaleten sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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