Beşiktaş'ta gençlik aşısı devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için kadro yapılanmasını devam ettiren Beşiktaş, bir yandan da gelecek vadeden yıldız oyuncuları takibe alıyor. Bielsko forması giyen 20 yaşındaki Yiğit Emre Çeltik için transfer çalışmalarına başlanıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Altinordu.org
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Beşiktaş'ta gençlik aşısı devam ediyor
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16 Haziran 2023 12:56
Her transfer döneminde gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmaya özen gösteren Beşiktaş, bir yıldız adayını daha gündemine aldı.

Kara Kartal, Polonya Ligi'nde Bielsko forması giyen 20 yaşındaki Yiğit Emre Çeltik'i transfer etmek istiyor. Bu sezon 23 maçta forma giyen 2003 doğumlu orta saha için scout ekibinin vereceği rapor bekleniyor.

Eğer rapor olumlu olursa, transferin gerçekleşmesi ve genç futbolcunun gelişim gösterebilmesi adına başka bir kulübe kiralanması planlanıyor.

Yunus Emre, Polonya ekibiyle bu sezon 23 maça çıkıp 1 gol 1 asist kaydetti.
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