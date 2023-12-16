Beşiktaş'ta gençler göze girdi

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, Lugano maçında altyapıdan gelen 7 oyuncuya forma verdi. Özellikle Emrecan Terzi ve Semih Kılıçsoy büyük beğeni topladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta gençler göze girdi
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16 Aralık 2023 11:10
Beşiktaş, Konferans Ligi'ne 2-0'lık Lugano galibiyeti ile veda ederken, en önemli kazançlarından birisi de genç oyuncular oldu.

Rıza Çalımbay, Emrecan Terzi'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Altyapıdan toplam 7 futbolcu görev yaptı.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Semih Kılıçsoy, Emirhan Delibaş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu takımda yer alan diğer genç isimlerdi.

Ersin, kalesine isabet eden 5 şutu da çıkarırken Emrecan güzel performansını golle süslemeyi başardı. Semih Kılıçsoy'da ilk 11'e göz kırptı.

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