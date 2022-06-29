Beşiktaş'ta genç stoper dikkat çekiyor

Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Fildişi Sahilli genç stoper Badra Cisse, fark yaratan özellikleri ile dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta genç stoper dikkat çekiyor
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29 Haziran 2022 12:29
Beşiktaş yeni sezona hazırlanırken, kamptaki gençlerden Badra Cisse potansiyeliyle dikkat çekiyor. Fildişi Sahilleri'nde dünyaya gelen 19 yaşındaki stoper, 2020-21 sezonunun başında altyapıya kazandırıldı.

Pas yeteneği çok yüksek olan Cisse, top kontrolünde de beklentilerin üzerine çıkıyor. Bu yılın mart ayında ilk kez A takımla idmanlara çıkan genç futbolcuyla teknik direktör Valerien Ismael de yakından ilgileniyor.
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