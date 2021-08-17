Beşiktaş'ta genç stoper arayışı

Stoper transferinde şimdiye kadar birçok isimle görüşen Beşiktaş bu konuda aceleci davranmayacak. A takım listesindeki bir yabancının 1997 ve üstü doğumlu olması şartı nedeniyle, genç bir stoper almaya sıcak bakan siyah-beyazlılar girişimlerini sürdürüyor.
Mevcut limitlerle stoperin yanı sıra bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Kartal, nisan ayında geçirdiği ameliyat nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Ajdin Hasic'ten sezonun ilk yarısında yararlanamayacak. 19 yaşındaki Bosnalı oyuncu bu nedenle sezonun ilk yarısı için TFF'ye verilecek listeye yazılmayacak. Siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanında yer açılması durumunda stoperin yanı sıra orta sahaya da bir takviye yapacak ve transferi kapatacak.
Mevcut limitlerle stoperin yanı sıra bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Kartal, nisan ayında geçirdiği ameliyat nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Ajdin Hasic'ten sezonun ilk yarısında yararlanamayacak. 19 yaşındaki Bosnalı oyuncu bu nedenle sezonun ilk yarısı için TFF'ye verilecek listeye yazılmayacak. Siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanında yer açılması durumunda stoperin yanı sıra orta sahaya da bir takviye yapacak ve transferi kapatacak.