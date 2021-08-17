Beşiktaş'ta genç stoper arayışı

Stoper transferinde şimdiye kadar birçok isimle görüşen Beşiktaş bu konuda aceleci davranmayacak. Siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanında yer açılması durumunda stoperin yanı sıra orta sahaya da bir takviye yapacak ve transferi kapatacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta genç stoper arayışı
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17 Ağustos 2021 09:45
Stoper transferinde şimdiye kadar birçok isimle görüşen Beşiktaş bu konuda aceleci davranmayacak. A takım listesindeki bir yabancının 1997 ve üstü doğumlu olması şartı nedeniyle, genç bir stoper almaya sıcak bakan siyah-beyazlılar girişimlerini sürdürüyor.

Mevcut limitlerle stoperin yanı sıra bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Kartal, nisan ayında geçirdiği ameliyat nedeniyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Ajdin Hasic'ten sezonun ilk yarısında yararlanamayacak. 19 yaşındaki Bosnalı oyuncu bu nedenle sezonun ilk yarısı için TFF'ye verilecek listeye yazılmayacak. Siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanında yer açılması durumunda stoperin yanı sıra orta sahaya da bir takviye yapacak ve transferi kapatacak.


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