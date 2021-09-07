Beşiktaş'ta genç proje transferleri devam edecek!

Beşiktaş'ta genç yetenekleri siyah-beyazlı kulübe kazandırma projesinin devam edeceği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta genç proje transferleri devam edecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2021 08:29
Beşiktaş'ın kaynak düzeninden sorumlu yönetici Fırat Fidan ve alt yapının başına getirtilen Mehmet Ekşi'nin yaptığı planlama çerçevesinde, genç yetenekleri siyah-beyazlı kulübe kazandırma projesinin devam edeceği öğrenildi.

Son olarak Gölcük'ten 15 yaşındaki Enes Cinemre'yi kulübe kazandıran yönetim, önümüzdeki günlerde yabancı ve yerli genç yetenekleri de öz kaynak düzenine dahil edecek.

Cinemre'nin yeteneğini beğenen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da, bu tür projelere destek olduğu belirtilirken, Mehmet Ekşi'nin ise gençlerin fiziksel gelişimi üzerinde çok durduğu bildirildi.  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.