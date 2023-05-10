Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosu şimdiden hazır

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in talepleri doğrultusunda devre arası gerçekleştirilen transferler tam uyum sağladı. Siyah-beyazlılar yeni transferlerin pozitif performansıyla hem bu sezon şampiyonluk yarışına ortak oldu hem de gelecek yılın kadrosunu önemli ölçüde oluşturdu.Vincent Aboubakar, Omar Colley, Amir Hadziahmetovic ve Onur Bulut takıma beklentilerin de üstünde katkı yaptı. Wout Weghorst'un yerine kadroya dahil edilen Aboubakar son 9 maçta 10 gole imza atarken, siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk yarışına katılmasında başrolü oynadı. Omar Colley savunmaya büyük güç kattı. Gambiyalı stoper kısa sürede teknik heyetin vazgeçilmezi oldu. Beşiktaş, Colley'in oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Konyaspor'dan transfer edilen Hadziahmetovic, Josef de Souza'yı unutturdu. Bosna Hersekli futbolcu orta sahadaki enerjisi ve defansif performansıyla büyük beğeni topladı. Kayserispor'dan gelen Onur Bulut, Şenol Güneş'in jokeri haline geldi. Onur hem sağ bek hem de orta sahada yüksek verim verdi.Devre arası yapılan transferlerden sadece Alexandru Maxim beklentilerin altında kaldı. Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiralanan Rumen futbolcu şimdiye kadar 9 karşılaşmada şans bulurken gol ve asist katkısı yapamadı. Maxim sezonun ilk yarısında Gaziantep FK'da 4 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.Siyah-beyazlılar gelecek sezon için en az 4 transfer yapmayı planlıyor. Dizinden çapraz bağ ameliyatı geçiren Tayyip Talha'nın sahalara dönüşü 7-8 ay sürecek. Bu nedenle ilk olarak Omar Colley profilinde deneyimli bir sağ stoper transfer edilecek.Nkoudou'nun yerine sol kanat gelecek. Redmond'un durumuna göre sağ kanada da bir takviye düşünülüyor. Ayrıca 10 numara pozisyonunda görev yapan yetenekli bir futbolcu kadroya dahil edilecek. Siyah-beyazlılar, birçok talibi olan Jackson Muleka ile yolların ayrılması halinde santrfor transferi de gerçekleştirecek.