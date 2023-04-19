Trabzonspor karşısında kaybedilen iki puan sonrası ikincilik yarışında darbe alan Beşiktaş'ta yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı yapma kararı aldı. Yönetim futbolculardan kalan tüm maçları final havasında oynamasını isteyecek. Ayrıca futbolcularla gelecek sezon planları hakkında da bir ön görüşme gerçekleştirilecek.



2 İSMİN BİLETİ KESİLDİ



Teknık direktör Şenol Güneş'in, Trabzonspor maçında oyuna sonradan aldığı Kevşn N'Koudou ve Jackson Muleka ile ilgili hayal kırıklığını sesli bir şekilde dile getirmesinin ardından yönetim sözleşmesi biten N'Koudou ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verirken kontratı devam eden Muleka için satış ve kiralama opsiyonları değerlendirilecek.



ÖNCELİK ORTA SAHA VE STOPER



Yönetim ayrıca yeni sezonun transfer çalışmaları için de çalışmalara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Avrupa, Afrika ve Güney Amerika'da Futbol arayışına girecek olan Beşiktaş'ta öncelik orta saha ve stoper transferi... Yönetimin birçok ismi scout'lar vasıtasıyla izlemeye aldığı öğrenildi.



Beşiktaş'ta gelecek sezonun inşası başladı





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ