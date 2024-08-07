Beşiktaş'ta Gedson ve Colley belirsizliği

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Futbolcular, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda, ısınma programından sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Yeni transfer Emirhan Topçu ilk kez takımla birlikte çalıştı.
GEDSON VE COLLEY YOK
Turkcell Süper Kupa maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık bölgesinde ağrısı bulunan Omar Colley antrenmanda yer almadı. Tedavilerine devam edilen genç oyuncular Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da çalışmaya çıkmadı.
Gedson ve Colley'in tedavilerine hemen başlandığı aktarıldı. Deneyimli futbolcuların Samsunspor sınavına yetiştirilmeleri için yoğun çaba harcandığı ifade edildi. Gedson ve Colley'in durumları büyük olasılıkla cuma günü netlik kazanacak.
Futbolcular, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda, ısınma programından sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Yeni transfer Emirhan Topçu ilk kez takımla birlikte çalıştı.
GEDSON VE COLLEY YOK
Turkcell Süper Kupa maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık bölgesinde ağrısı bulunan Omar Colley antrenmanda yer almadı. Tedavilerine devam edilen genç oyuncular Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da çalışmaya çıkmadı.
Gedson ve Colley'in tedavilerine hemen başlandığı aktarıldı. Deneyimli futbolcuların Samsunspor sınavına yetiştirilmeleri için yoğun çaba harcandığı ifade edildi. Gedson ve Colley'in durumları büyük olasılıkla cuma günü netlik kazanacak.
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