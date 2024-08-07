Beşiktaş'ta Gedson ve Colley belirsizliği

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'la pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı olan Gedson Fernandes ve Omar Colley'in durumları henüz netlik kazanmadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Gedson ve Colley belirsizliği
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07 Ağustos 2024 11:21
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Futbolcular, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda, ısınma programından sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandı. Yeni transfer Emirhan Topçu ilk kez takımla birlikte çalıştı.

GEDSON VE COLLEY YOK

Turkcell Süper Kupa maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık bölgesinde ağrısı bulunan Omar Colley antrenmanda yer almadı. Tedavilerine devam edilen genç oyuncular Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da çalışmaya çıkmadı.

Gedson ve Colley'in tedavilerine hemen başlandığı aktarıldı. Deneyimli futbolcuların Samsunspor sınavına yetiştirilmeleri için yoğun çaba harcandığı ifade edildi. Gedson ve Colley'in durumları büyük olasılıkla cuma günü netlik kazanacak.

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