Beşiktaş'ta Gedson seferberliği

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan sakat oyuncular için büyük bir seferberlik mevcut. Siyah-beyazlılar, bir süredir sakat olan Gedson Fernandes'i derbiye yetiştirmek istiyor.
Ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle fizyoterapist eşliğinde çalışan Portekizli orta saha oyuncusu da, Galatasaray maçında oynamayı çok istiyor.
24 yaşındaki oyuncunun, daha önce sahada olmak için büyük bir fedakârlık gösterdiği öğrenilirken, yeni bir gelişme yaşandı.
Genç futbolcunun, durumunun hafta içerisinde belli olacağı ve Galatasaray maçında oynayıp, oynamayacağı konusunda nihai kararın verileceği bildirildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 11 karşılaşmaya çıkan Gedson Fernandes, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle fizyoterapist eşliğinde çalışan Portekizli orta saha oyuncusu da, Galatasaray maçında oynamayı çok istiyor.
24 yaşındaki oyuncunun, daha önce sahada olmak için büyük bir fedakârlık gösterdiği öğrenilirken, yeni bir gelişme yaşandı.
Genç futbolcunun, durumunun hafta içerisinde belli olacağı ve Galatasaray maçında oynayıp, oynamayacağı konusunda nihai kararın verileceği bildirildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 11 karşılaşmaya çıkan Gedson Fernandes, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.