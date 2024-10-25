Beşiktaş'ta Gedson gollerine devam ediyor!

Gedson Fernandes, bu sezon tüm kulvarlarda 7. golünü atarak Beşiktaş'a kritik katkı sağlamaya devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Gedson gollerine devam ediyor!
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25 Ekim 2024 00:43
Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon 7. golünü kaydetti.

Olimpik Lyon karşısında galibiyeti getiren gole imza atan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 7. kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de 3 gol atan Gedson Fernandes, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3'ü elemelerde olmak üzere 4 kez skor tabelasını değiştirdi.



 
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