TRABZONSPOR MAÇINDA ETKİLİYDİ

HATAY MAÇINDA İLK 11'DE

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Gedson Fernandes vites yükseltti. Portekizli oyuncunun tempo ve arzusu teknik heyeti sevindirdi.Gedson Fernandes, yedek başladığı Trabzonspor karşılaşmasına sonradan dahil olup ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekmişti.Dele Alli'nin istikrarsız performansı sonrasında teknik ekibin Hatayspor karşısında ilk 11'de görevlendirmeyi planladığı Fernandes, takım çalışmalarında etkili bir görüntü sergiliyor.Fernandes'in takım çalışmalarındaki hırsı, teknik direktör Valerien Ismael'i sevindiriyor. Fernandes bu sezon Beşiktaş'ta 10 maçta 721 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.