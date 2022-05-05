Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sevinci!

Beşiktaş'ın Çaykur Rizepspor'dan transfer ettiği Gedson Fernandes'in bonservis bedelini ödemek için çözüm buldu.

Haber; Fotomaç
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sevinci!
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05 Mayıs 2022 10:42
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sevinci yaşanıyor.

Kazancı'nın, 4+1 senelik anlaşma yapılan Gedson'un transferi için bulduğu çözüm, yeni transferler için Beşiktaşlıları umutlandırıyor.

Kartal Gedson için Benfica'ya 6 milyon Euro öderken; oyuncunun bir sonraki satışından da Benfica'ya %50 pay verecek.

Bu arada oyuncunun sözleşmesine 30 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli konuldu.

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