Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sevinci yaşanıyor.
Kazancı'nın, 4+1 senelik anlaşma yapılan Gedson'un transferi için bulduğu çözüm, yeni transferler için Beşiktaşlıları umutlandırıyor.
Kartal Gedson için Benfica'ya 6 milyon Euro öderken; oyuncunun bir sonraki satışından da Benfica'ya %50 pay verecek.
Bu arada oyuncunun sözleşmesine 30 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli konuldu.
Kazancı'nın, 4+1 senelik anlaşma yapılan Gedson'un transferi için bulduğu çözüm, yeni transferler için Beşiktaşlıları umutlandırıyor.
Kartal Gedson için Benfica'ya 6 milyon Euro öderken; oyuncunun bir sonraki satışından da Benfica'ya %50 pay verecek.
Bu arada oyuncunun sözleşmesine 30 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli konuldu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ