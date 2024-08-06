Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sakatlandı!

kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley, Beşiktaş'ta antrenmana katılmayan bir başka isim oldu. Omer Colley'in de durumuna maç günü karar verilecek.

Bu arada tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı.