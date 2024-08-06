Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sakatlandı!

Yeni sezon öncesi Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 yenen Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sıkıntısı yaşandı.
Siyah-beyazlı takımın Portekizli orta saha oyuncusu, salı günkü antrenmana çıkmadı.
25 yaşındaki Gedson Fernandes'in ayak bileğinde burkulma olduğu için antrenmanda yer almadığı belirtildi.
Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in oynayıp, oynamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
Öte yandan kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley, Beşiktaş'ta antrenmana katılmayan bir başka isim oldu. Omer Colley'in de durumuna maç günü karar verilecek.
Bu arada tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımın Portekizli orta saha oyuncusu, salı günkü antrenmana çıkmadı.
25 yaşındaki Gedson Fernandes'in ayak bileğinde burkulma olduğu için antrenmanda yer almadığı belirtildi.
Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in oynayıp, oynamayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
Öte yandan kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley, Beşiktaş'ta antrenmana katılmayan bir başka isim oldu. Omer Colley'in de durumuna maç günü karar verilecek.
Bu arada tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı.
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