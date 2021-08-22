Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in alternatifi Fernando

Gedson Fernandes için Benfica'yla pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, bu transfer için ümidini koruyor. Siyah-Beyazlılar, Portekizli orta saha konusunda istediğini alamazsa Beijing Guoan'la yollarını ayırıp boşa çıkan Fernando'ya yönelecek.

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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in alternatifi Fernando
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22 Ağustos 2021 12:00
Fernando Lucas Martins
Fernando Lucas Martins
S. Moskova
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda orta alana da bir transfer yapmak için girişimlerde bulunan yönetim, Gedson Fernandes'in üzerine yoğunlaşmıştı. Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen yetenekli 8 numara için temas kuran Kara Kartal, son olarak oyuncunun bonservisi için 6 milyon Euro artı sonraki satışından yüzde 50 pay önerisinde bulunmuştu. Bu teklife olumlu yanıt alamayan Siyah-Beyazlılar, buna rağmen Gedson konusundaki ısrarını sürdürüyor. Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yönetim, Benfica'nın Gedson konusunda katı tutumunu değiştirmesini bekliyor.

Galatasaray'ın da radarında bulunan oyuncu için Beşiktaşlı idareciler, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle öne çıkmayı hedefliyor. Beşiktaş'tan haber bekliyor.

B PLANI FERNANDO

Siyah-Beyazlılar'ın orta saha transferinde Gedson Fernandes'in alternatifi olarak Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'la yollarını ayıran Fernando belirlendi. Yeni haftada Gedson konusunda olumlu bir dönüş alınamaması halinde 29 yaşındaki ön liberonun Kartal yapılması bekleniyor.

Hafta içinde yaptığı açıklamada Beşiktaş'a transfer olmaya hazır olduğunu ileten Brezilyalı futbolcu, Siyah-Beyazlı Yönetimin vereceği kararı merakla bekliyor.  

 

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