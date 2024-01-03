Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Gedson Fernandes ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta yılbaşı sebebiyle verilen izin sona erdi. Kara Kartal'da Kasımpaşa hazırlıkları, dün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Genç takım teknik direktörü Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
GEDSON FERNANDES GERİ DÖNÜYOR
Kara Kartal'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes cuma günü Kasımpaşa maçıyla formasına kavuşacak. Fenerbahçe ile 9 Aralık'ta oynanan derbide ayak bileğinden sakatlanan Gedson, Alanyaspor ve Hatayspor maçlarını kaçırmıştı. Sakatlığını tamamen atlatan ve bir süredir takımla çalışan başarılı futbolcu, Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'deki yerini alacak.
DANIEL AMARTEY 8 MAÇ KAÇIRACAK
Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ta oynayan Daniel Amartey de kadroda yer aldı. Amartey'in muhtemel kaçıracağı maçlar şu şekilde: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor.
Beşiktaş'ta yılbaşı sebebiyle verilen izin sona erdi. Kara Kartal'da Kasımpaşa hazırlıkları, dün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Genç takım teknik direktörü Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
GEDSON FERNANDES GERİ DÖNÜYOR
Kara Kartal'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes cuma günü Kasımpaşa maçıyla formasına kavuşacak. Fenerbahçe ile 9 Aralık'ta oynanan derbide ayak bileğinden sakatlanan Gedson, Alanyaspor ve Hatayspor maçlarını kaçırmıştı. Sakatlığını tamamen atlatan ve bir süredir takımla çalışan başarılı futbolcu, Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'deki yerini alacak.
DANIEL AMARTEY 8 MAÇ KAÇIRACAK
Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ta oynayan Daniel Amartey de kadroda yer aldı. Amartey'in muhtemel kaçıracağı maçlar şu şekilde: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor.