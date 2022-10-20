Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e yeni görev

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Hatayspor maçında orta saha kurgusunu değiştirecek. İşte Gedson Fernandes'in maçtaki görevi...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e yeni görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2022 09:22
Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Hatayspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, orta saha kurgusunu değiştirmeyi planlıyor. Fransız çalıştırıcı yeniden Gedson'u kullanacak.

GEDSON 11'E DÖNÜYOR

Son oynanan Trabzonspor derbisinde yedek kulübesine alınan Gedson Fernandes'in yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. 11'de düzenli oynamak isteyen Portekizli futbolcu, Josef ve Salih Uçan'la birlikte orta sahada görev yapacak.

OFANSİF KATKI İSTİYOR

23 yaşındaki orta saha oyuncusundan özellikle bu karşılaşmada ofansif anlamda takıma daha fazla katkı vermesi isteniyor.

ANTRENMANLARDA UYARI

Beşiktaş teknik heyeti, geçiş oyununun daha hızlı uygulanması için antrenmanlarda sık sık uyarı yapıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ