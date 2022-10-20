GEDSON 11'E DÖNÜYOR

OFANSİF KATKI İSTİYOR

ANTRENMANLARDA UYARI

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Hatayspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, orta saha kurgusunu değiştirmeyi planlıyor. Fransız çalıştırıcı yeniden Gedson'u kullanacak.Son oynanan Trabzonspor derbisinde yedek kulübesine alınan Gedson Fernandes'in yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. 11'de düzenli oynamak isteyen Portekizli futbolcu, Josef ve Salih Uçan'la birlikte orta sahada görev yapacak.23 yaşındaki orta saha oyuncusundan özellikle bu karşılaşmada ofansif anlamda takıma daha fazla katkı vermesi isteniyor.Beşiktaş teknik heyeti, geçiş oyununun daha hızlı uygulanması için antrenmanlarda sık sık uyarı yapıyor.