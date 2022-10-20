Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Hatayspor maçına çevrildi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, orta saha kurgusunu değiştirmeyi planlıyor. Fransız çalıştırıcı yeniden Gedson'u kullanacak.
GEDSON 11'E DÖNÜYOR
Son oynanan Trabzonspor derbisinde yedek kulübesine alınan Gedson Fernandes'in yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. 11'de düzenli oynamak isteyen Portekizli futbolcu, Josef ve Salih Uçan'la birlikte orta sahada görev yapacak.
OFANSİF KATKI İSTİYOR
23 yaşındaki orta saha oyuncusundan özellikle bu karşılaşmada ofansif anlamda takıma daha fazla katkı vermesi isteniyor.
ANTRENMANLARDA UYARI
Beşiktaş teknik heyeti, geçiş oyununun daha hızlı uygulanması için antrenmanlarda sık sık uyarı yapıyor.
GEDSON 11'E DÖNÜYOR
Son oynanan Trabzonspor derbisinde yedek kulübesine alınan Gedson Fernandes'in yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. 11'de düzenli oynamak isteyen Portekizli futbolcu, Josef ve Salih Uçan'la birlikte orta sahada görev yapacak.
OFANSİF KATKI İSTİYOR
23 yaşındaki orta saha oyuncusundan özellikle bu karşılaşmada ofansif anlamda takıma daha fazla katkı vermesi isteniyor.
ANTRENMANLARDA UYARI
Beşiktaş teknik heyeti, geçiş oyununun daha hızlı uygulanması için antrenmanlarda sık sık uyarı yapıyor.