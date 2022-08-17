Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Gedson Fernandes, geride kalan haftada ortaya koyduğu futbolla beklentilerin altında kaldı.Yıldız oyuncu, Alanya deplasmandında yaptığı fauller ile rakibin iki gol atmasına neden oldu. Önce frikik ardından da penaltıya sebep olan 23 yaşındaki futbolcu ile teknik ekip özel görüşme yaptı.Gedson'a özellikle ceza alanı içi ve çevresinde rakip oyunculara yapacağı müdahaleler konusunda dikkatli olması söylendi.