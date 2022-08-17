Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e özel uyarı

Beşiktaş'ta teknik ekip, Alanya deplasmandında yaptığı fauller ile rakibin iki gol atmasına neden olan Gedson Fernandes ile özel bir görüşme yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e özel uyarı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2022 10:42
Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Gedson Fernandes, geride kalan haftada ortaya koyduğu futbolla beklentilerin altında kaldı.

Yıldız oyuncu, Alanya deplasmandında yaptığı fauller ile rakibin iki gol atmasına neden oldu. Önce frikik ardından da penaltıya sebep olan 23 yaşındaki futbolcu ile teknik ekip özel görüşme yaptı.

Gedson'a özellikle ceza alanı içi ve çevresinde rakip oyunculara yapacağı müdahaleler konusunda dikkatli olması söylendi. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ