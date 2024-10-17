Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e özel görev

Kadro derinliği tartışılsa da

, 5 galibiyet, 2 beraberlik ile ligde yenilmez 3 takımdan biri konumunda. Siyah Beyazlıların başarısında en büyük pay ise 12 resmi maçta 6 gol, 2 asiste imza atan Gedson Fernandes'e ait. Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapan oyuncusu ile görüşen teknik direktör

, "Konya maçının kilit oyuncusu sensin, hazır ol" mesajı verdi.





Portekizli futbolcuya, "Daha önceki maçlarda olduğu gibi maç içinde görevin değişecek. Bazen 6, bazen 8, bazen de 10 numara pozisyonunda oynayacaksın. Büyük bir yük omuzlarında olacak" uyarısı yaptı. Gedson ise hocasına, "Ben hazırım, tüm takım hazır. Konyaspor maçını kazanacağız" sözünü verdi.





Beşiktaş, 20 Ekim pazar günü Konyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç için öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldı. Kuzey alt tribünden 250, doğu alt tribünden 400 adet indirimli bilet satışı bugün saat 10.00'dan itibaren başlayacak.