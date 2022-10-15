Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçta 3 puana odaklandı. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes için ise sarı alarm verildi.
GEDSON CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Trabzonspor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkacak.
CEZALI OLURSA HATAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Bu sezon Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında sarı kart görerek sınıra gelen Fernandes, dev mücadelede kart görmesi halinde ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
GEDSON CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Trabzonspor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkacak.
CEZALI OLURSA HATAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Bu sezon Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında sarı kart görerek sınıra gelen Fernandes, dev mücadelede kart görmesi halinde ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.