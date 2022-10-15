Beşiktaş'ta Gedson Fernandes alarmı

Beşiktaş'ta Trabzonspor ile oynanacak maç öncesinde orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ile ilgili sarı alarm verildi. İşte detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes alarmı
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15 Ekim 2022 11:23
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçta 3 puana odaklandı. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes için ise sarı alarm verildi.

GEDSON CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Trabzonspor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

CEZALI OLURSA HATAY MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Bu sezon Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında sarı kart görerek sınıra gelen Fernandes, dev mücadelede kart görmesi halinde ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. 

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