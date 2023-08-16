Beşiktaş'ta Gedson farkı!

Gedson Fernandes, Karagümrük maçında attığı golle Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı. Portekizli yıldız, son dört Süper Lig maçında fileleri havalandırmayı başardı ve takımın en iyisi olarak dikkat çekiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Gedson farkı!
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16 Ağustos 2023 11:31
Gedson Fernandes, Beşiktaş'ı uçurmaya devam ediyor. Karagümrük galibiyetini getiren golü atan 24 yaşındaki orta saha, son dört Süper Lig maçında fileleri havalandırmayı başardı.

ŞENOL GÜNEŞ ETKİSİ

Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte skorer yönünü geliştirmeye devam Portekizli yıldız, takımın en iyisi olarak dikkat çekiyor.

Karagümrük önünde en çok ikili mücadele kazanan, en çok top kapan ve en çok adam eksilten futbolcu olan Gedson, istatistik kağıdında boş yer bırakmadı, yine fark yaratan isim oldu.

4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

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