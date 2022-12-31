Beşiktaş'ta Gedson'a uyarı!

Beşiktaş'ta teknik heyet, Gedson Fernandes'e Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen Gedson Fernandes'ten beklentiler büyüktü. Fakat bu sezon 17 maça çıkan Portekizli orta saha oyuncusu, şimdiye kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Beşiktaş'ta teknik heyet, Gedson'a "Sorumluluk almaktan kaçma. Tüm yeteneğini sahaya yansıtman gerekiyor" diye uyarıda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Gedson'a uyarı!
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31 Aralık 2022 11:04
Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen Gedson Fernandes'ten beklentiler büyüktü.

Fakat bu sezon 17 maça çıkan Portekizli orta saha oyuncusu, şimdiye kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

23 yaşındaki futbolcu ile teknik ekip, özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan konuşmada Gedson'a, "Yeterince yeteneklisin, sorumluluk almaktan kaçma. Tüm yeteneğini sahaya yansıtman gerekiyor" denildi.

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