Beşiktaş'ta 'geçici' görev Burak Yılmaz'ın

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ardından takımın sorumluluğu geçici olarak Burak Yılmaz'a verildi.

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Beşiktaş'ta 'geçici' görev Burak Yılmaz'ın
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06 Ekim 2023 13:31
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından takımın sorumluluğu Burak Yılmaz'a verildi. 

Pazar günü 16.00'da İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Lugano maçı sonrası hazırlıklar başladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı." denildi.

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