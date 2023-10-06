Beşiktaş'ta 'geçici' görev Burak Yılmaz'ın

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından takımın sorumluluğu Burak Yılmaz'a verildi.
Pazar günü 16.00'da İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Lugano maçı sonrası hazırlıklar başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı." denildi.
Pazar günü 16.00'da İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Lugano maçı sonrası hazırlıklar başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı." denildi.