Beşiktaş'ta galibiyetin anahtarı Ernest Muçi

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kritik deplasmanda siyah-beyazlarda tüm gözler maça özel olarak hazırlanan yıldız futbolcu Ernest Muçi'de olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta galibiyetin anahtarı Ernest Muçi
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11 Mart 2024 09:03
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.

TÜM GÖZLER ERNEST MUÇI'DE

Kara Kartal'ın devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ernest Muci, yavaş yavaş temposunu yakalamaya başlıyor.

Arnavut 10 numara, derbide fazla varlık gösteremese de bugünkü Gaziantep müsabakasında çıkış yapmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmana özel olarak hazırlanan başarılı futbolcu, atacağı gollerle takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

Muçi, sık sık ceza sahası dışından rakip kaleye göndereceği şutlarla ilk dakikadan itibaren Gaziantep kalesini abluka altına almayı hedefliyor. 

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