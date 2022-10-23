BEŞİKTAŞ YOĞUN BASKI İLE BAŞLAYACAK

ISMAEL FARKLI GALİBİYET İSTİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş bu maçta mutlak 3 puan hedefliyor. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, oyuncularına gol uyarısı yaptı.Hatayspor mücadelesi öncesinde takımını en iyi şekilde hazırlayan Valerien Ismael, maçta ilk düdüğün çalmasının ardından oyundaki hakimiyeti ele geçirip özellikle ilk 10 dakika içinde öne geçmek istiyor.Takımından farklı bir galibiyet isteyen Ismael, sezonun başındaki gibi iştahlı bir futbolla kazanıp taraftarın desteğini geri kazanmayı amaçlıyor. Galibiyet dışındaki bir sonuç halinde Dolmabahçe'deki Ümraniyespor maçında tribünlerin tepkisi artma ihtimali de düşünülüyor. Beşiktaş haftaya 19 puanla 5. sırada girerken, Hatayspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.