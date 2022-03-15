Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi sonrası olağanüstü toplantı

Beşiktaş cephesinde 2-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası moraller bir hayli bozuktu... Protokol tribününde mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile izleyen Ahmet Nur Çebi de devrenin bitimiyle birlikte stattan ayrıldı.



Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu otele geçti. Galatasaray Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.



TV100'ün haberine göre; Beşiktaş yöneticileri, Ahmet Nur Çebi'nin bulunduğu otelde olağanüstü toplandı.



Galatasaray maçını NEF Stadyumunda Burak Elmas ile seyreden Ahmet Nur Çebi stattan ayrılarak yakınlarda bulunan bir otelde gelmiş ve ikinci yarıyı burda izlemişti. Galatasaray'a 2-0 kaybeden siyah beyazlı yöneticilerinde maç sonunda Çebi'nin bulunduğu otele gittiği ve olağanüstü bir toplantı yaptıkları öğrenildi.





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