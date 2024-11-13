Beşiktaş'ta Gabriel Paulista fark yarattı

Süper Lig'de Gabriel Paulista'nın olmadığı 3 lig maçında kalesinde 5 gol gören Beşiktaş, Brezilyalı stoperin forma giydiği toplam 8 karşılaşmada aynı rakamda gol yedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista fark yarattı
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13 Kasım 2024 11:28
Süper Lig'de son 3 karşılaşmada 8 puan bırakan ve lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta savunmadaki önemli bir detay dikkat çekti.

Gabriel Paulista'nın sakatlığı nedeniyle ligde yer almadığı Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaybeden Kara Kartal, Brezilyalı stoperin döndüğü Başakşehir maçını golsüz beraberlikle tamamladı.

Gabriel Paulista'nın olmadığı Galatasaray derbisini 2-1, Kasımpaşa maçını da 3-1 kaybetti ve kalesinde 5 gol gördü. Ancak tam tersi şekilde Brezilyalı stoperin forma giydiği 8 lig maçında Beşiktaş aynı rakamda yani 5 kez kalesini gole kapatamadı.

33 yaşındaki savunmacının olmadığı 3 maçta 3 puan toplayan ve 2 kez yenilen siyah-beyazlılar, Paulista'nın forma giydiği 8 lig maçında ise 18 puanı hanesine yazdırdı, hiç yenilmedi.
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