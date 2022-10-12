Beşiktaş'ta futbolculardan Ismael'e sistem mesajı!

Beşiktaş forması giyen futbolcular teknik ekibe sistem konusunda şikayetleri olmadığını iletti. Ayrıca oyuncular Trabzonspor maçında galibiyet sözü verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta futbolculardan Ismael'e sistem mesajı!
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12 Ekim 2022 09:02
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçta 3 puan hedefliyor. 16 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi Valerien Ismael'in sistem değişikliği yapacağı gündemde. Futbolculardan Ismael'e sistem konusunda bir mesaj geldi.

FUTBOLCULAR SİSTEMDEN MEMNUN

Fransız çalıştırıcının 3-4-3 sistemini kullanacağı öne sürüldü. Beşiktaş'ta futbolcular ise sistem konusunda bir şikayetleri olmadığını teknik ekibe iletti.

GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER

Futbolcular, Trabzonspor maçında galibiyet sözü verdi. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular dev maçta kazanarak galibiyet serisi için adım atmak istiyor.

MOTİVASYON TOPLANTILARI YAPACAK

Öte yandan Valerien Ismael, kritik müsabakaya kadar oyuncularla tesislerde sık sık motivasyon toplantıları gerçekleştirecek. 

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