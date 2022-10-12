FUTBOLCULAR SİSTEMDEN MEMNUN

GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER

MOTİVASYON TOPLANTILARI YAPACAK

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçta 3 puan hedefliyor. 16 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi Valerien Ismael'in sistem değişikliği yapacağı gündemde. Futbolculardan Ismael'e sistem konusunda bir mesaj geldi.Fransız çalıştırıcının 3-4-3 sistemini kullanacağı öne sürüldü. Beşiktaş'ta futbolcular ise sistem konusunda bir şikayetleri olmadığını teknik ekibe iletti.Futbolcular, Trabzonspor maçında galibiyet sözü verdi. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular dev maçta kazanarak galibiyet serisi için adım atmak istiyor.Öte yandan Valerien Ismael, kritik müsabakaya kadar oyuncularla tesislerde sık sık motivasyon toplantıları gerçekleştirecek.