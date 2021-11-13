Beşiktaş'ta futbolculara özel performans ölçer!

Beşiktaş'ta oyunculardaki performans düşüşü nedeniyle yeni bir uygulamaya gidildi. Shkupi ile yapılan özel maçta saha kenarına futbolcuların bireysel verilerini tespit eden bir alet koyuldu.



Karşılaşma içerisinde siyahbeyazlıların attıkları sprint, dribbling ve koşu mesafelerini ölçen bu aletle birlikte performanslar anlık olarak analist ekibindeki tabletlere gitti. Teknik direktör Sergen Yalçın da maç esnasında talebelerinin durumlarını buradan takip etti.

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