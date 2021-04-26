Beşiktaş'ta futbolculara 'Evden çıkmayın' uyarısı

Beşiktaş'ta fikstür yoğunluğu ile birlikte oyuncularda sakatlıklar artarken, teknik heyet takıma bir gün izin verdi. Süper Lig'de hafta içi maçları da olacağı için futbolcularından evden çıkmadan pazar izni yapmalarını isteyen Sergen Yalçın, 'Dinlenin' uyarısında bulundu. Siyah-beyazlılar, çarşamba günü oynayacağı Ç.Rize maçına iki idmanla gitmiş olacak.



KAYIPLARDA LARİN VAR!



Siyah-beyazlılarda Larin'in santrfor oynadığı maçlarda hücumda göze çarpan etkisizlik, sakatlıktan dönmeye hazırlanan Kanadalı oyuncunun durumunu da sorgulattı. Son 6 mücadelede 3 galibiyet alan Beşiktaş'ta bu maçların hiçbirinde Larin forvet oynamazken, geriye kalan 1 mağlubiyet ve iki beraberlikte takımın ileri ucunda 26 yaşındaki oyuncu yer alıyordu. Ağrıları olduğu için Kayserispor maçında görev alamayan Larin'in, Ç.Rize deplasmanında dönüşü halinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.



