Beşiktaş'ta ikinci kez başkanlık yapacak olan Ahmet Nur Çebi, yeni dönemde futbola farklı bir yapılandırma getirmeye çalışacak. Valerien Ismael'i getirterek üç senelik bir planlamanın düğmesine basan siyah - beyazlı kulübün başkanı, Nevzat Demir Tesisleri ile kulübü idari olarak birbirinden ayırmaya çalışacak.



Futbolun bir şirket gibi yönetilmesi gerektiğini düşünen ve bu nedenle Ceyhun Kazancı'yı işbaşına getirten Ahmet Nur Çebi, Futbol A.Ş'ye de şu an yönetimde olmayan eski idareci arkadaşlarından birkaç kişiyi yerleştirmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Futbol branşının daha hızlı ve planlı bir şekilde hareket etmesini sağlayarak, bazı konularda vakit kaybının önüne geçmek isteyen Çebi, bu üç yıllık planlamanın sonunda, maddi ve manevi olarak tüm sıkıntıların minimum seviyeye inmiş bir futbol yapılanmasını hayata geçmesini sağlayacak.



Bu konuda Avrupa'da birçok kulübün kurumsal yapısını da yakından takip ettiren siyah - beyazlı yönetimin, tamamen üreten, yetiştiren ve maddi kazanç sağlayan bir sistemin oturtulmasını başarmaya çalışacak. Kartal bu süre sonunda transferde "alan" değil "satan" olmak isterken, buradaki gelirle de takımı başarıya taşımaya çalışacak.



Transferler Kazancı'da



27 Haziran'da yeni sezonu açacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından yönetiliyor.



Toplamda 5 veya 6 transfer yapmayı düşünen siyah-beyazlıların, hazırlık maçlarında ortaya çıkacak performanslara göre bu sayıya birkaç ekleme daha yapabileceği belirtildi. Beşiktaş, biri yerli olmak üzere en az 2 stoper, 2 kanat ve 1 santrforu kadrosuna katmak istiyor.



'Hedef, futbolu kadına sevdirmek'



Beşiktaş Yönetimi'nin tek kadın üyesi Mehtap Mutluşan Ferah, kadınlara futbolu sevdirmek istediklerini söyledi.



Ferah, "Çok heyecanlıyım. Yeni bir dönem başlayacak. Oy vermeye gelen herkese teşekkür ederim. Bütün konuları değerlendireceğiz. 4-5 bin kişi katıldı. Bu katılımı çoğaltmaya çalışacağız. Hedefim kadınlara daha çok futbolu sevdirmek, katılımı artırmak. İnşallah bundan sonraki yönetimde daha fazla kadın yönetici görürüz" diye konuştu.



