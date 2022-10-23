MONTERO YİNE 11'DE

İLK 11'DE DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Beşiktaş, Hatayspor ile Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı takımda stoper ikilisi değişmeyecek.Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın Giresunspor karşılaşmasındaki adale sakatlıkları sonrasında Trabzonspor karşılaşmasında sol stoperde Javi Montero oynamıştı.Dev maçtaki performansıyla beklentileri karşılayan Montero, görevine devam edecek. Tayyip Talha ile birlikte oynayan İspanyol oyuncu, Romain Saiss'in tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle Hatayspor maçında da ilk 11'de olacak.Montero geçen sezon 25 maçta 2007 dakika süre almış ve 2 gol 1 asist üretmişti. Futbolcu bu sezon ise 2 maçta 134 dakika oynadı. Transferde adı Elce ile anılan Montero'nun düzenli olarak ilk 11'de oynamak istediği biliniyor.