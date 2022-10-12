MONTERO, ISMAEL'DEN FORMA İSTEDİ

TAYYİP TALHA'NIN PARTNERİ KİM OLACAK?

Beşiktaş, Giresunspor ile deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanırken stoper pozisyonunda oynayan futbolcuların sakatlığı teknik ekibin canını sıktı. Romain Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın sakatlığı sonrasında gözler Francisco Montero'ya çevrildi.Bu sezon sadece 1 maçta forma giyebilen İspanyol stoper, teknik direktör Valerien Ismael ile durumu hakkında görüşme yaptı. Futbolcu, dev maçta forma giymek istediğini dile getirdi.16 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak maçta Tayyip Talha Sanuç'un yanında Necip Uysal ve Welinton'un da oynama ihtimali söz konusu. Ismael, sol stoperde oynatacağı ismi hafta boyunca yapılacak antrenmanların ardından netleştirecek.