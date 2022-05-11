Beşiktaş'ta forvetin ikinci adayı: Adam Buksa

Beşiktaş, Alexander Sörloth transferinin gerçekleşmemesi halinde gündemine ABD MLS ekiplerinden New England'da forma giyen Polonyalı oyuncu Adam Buksa'yı alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta forvetin ikinci adayı: Adam Buksa
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11 Mayıs 2022 11:17
Golcü transferinde Beşiktaş'ın ilgilendiği tek isim Alexander Sörloth değil. ABD MLS ekiplerinden New England'da forma giyen Polonyalı oyuncu Adam Buksa, siyah-beyazlıların en ciddi adayları arasında yer alıyor. Kartal, 25 yaşındaki yıldız futbolcu için de girişimlerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlı idareciler, New England ile sözleşmesi sene sonu bitecek olan Buksa'yı, ABD'deki kurallar gereği MLS yönetimiyle makul bir bonservis bedeli konusunda anlaşarak kadroya katmak istiyor.

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