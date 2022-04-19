Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Jackson Muleka

Bu sezon gol yollarında büyük sorun yaşayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon Michy Bathuayi yerine daha net bir forver almak istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine son olarak Kasımpaşalı Jackson Muleka geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday: Jackson Muleka
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19 Nisan 2022 12:25
Hücum hattında Michy Batshuayi'nin yerine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta son olarak gündeme Kasımpaşalı Jackson Muleka geldi.

Beşiktaş'ın bu transferde tek çekincesi oyuncunun yüksek formu nedeniyle fiyatının yükselmiş olması.

Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Jackson Muleka'nın bonservisi Standard Liege'de bulunuyor. Ancak Kasımpaşa, oyuncunun sözleşmesinde bulunan 3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Muleka'yı kalıcı olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.

Beşiktaş ise Muleka görüşmelerini direkt olarak Kasımpaşa ile yapıp bu transferi sonuçlandırmak istiyor.

Beşiktaş'ın bu transferde paranın yanı sıra oyuncu takası seçeneğini de gündeme aldığı ifade edildi.

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