Beşiktaş'ta forvete sürpriz aday: Deniz Undav

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu kapsamda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Deniz Undav'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.



Takımı ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun maliyeti nedeniyle transferde kiralama formülü üzerinde duran Siyah- Beyazlılar'ın bu transfer için sezon sonunda bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.



DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ



27 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Belçika ekibi Union'da forma giydiği dönemde de Süper Lig kulüplerinin gündemine gelmiş, ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Belçika ekibiyle çıktığı 70 maçta 45 gol 18 asiste imza atan Deniz Undav, bu performansıyla 7 milyon Pound karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmuştu.



İngiliz kulübünde genellikle oyuna sonradan dahil olan yıldız futbolcu Mavi-Beyazlı kulüp ile bu sezon çıktığı 17 maçta 2 gol kaydetti. Deniz Undav transferinin sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.









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