Beşiktaş'ta forvete son aday; Tiago Çukur

Beşiktaş'ta forvet için düşünülen isimlerden biri de Watford'dan Tiago Çukur.A Milli Takım aday kadrosunda da yer alan 19 yaşındaki futbolcu ile el sıkışan siyah beyazlı kulüp, Watford ile anlaşma zemini arıyor. Kartal ilk etapta kiralama formülü ile masaya oturdu.Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında oynayan Jordy Caicedo da bir diğer alternatif ancak Ekvadorlu futbolcunun kulübünün pazarlığı 4 milyon Euro'dan açması nedeniyle görüşmeler yavaş ilerliyor.