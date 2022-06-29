Beşiktaş'ta forvete Nijeryalı aday

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı futbolcular sahada hazırlıklarına devam ederken, yönetim ise transfer için kolları sıvadı.
Beşiktaş transfer sezonunda şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Forvet hattı için de bir süredir Wout Weghorst'la görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, bu transferde de mutlu sona ulaştı.
Hollandalı golcünün İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar hücum hattına Weghorst'un dışında bir takviye daha yapmayı planlıyor.
Bu doğrultuda Cenk Tosun ve Jackson Muleka ile temasa geçen Beşiktaş'ın listesine sürpriz bir isim daha eklendi. Nijerya basını, Beşiktaş'ın David Okereke'yi gündemine aldığını duyurdu.
Bonservisi Club Brugge'de bulunan 24 yaşındaki Nijeryalı forvetle Beşiktaş'ın dışında Torino ve Lazio'nun da ilgilendiği belirtildi.
DAVID OKEREKE KİMDİR?
29 Ağustos 1997 tarihinde Nijerya'da doğan David Okereke, futbola ülkesinin Abuja College takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Lavagnese, Spezia, Cosenza ve Club Brugge'de forma giyen 24 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Venezia'da kiralık olarak geçirdi.
Nijeryalı futbolcu geçen sezon 32 Serie A maçın da görev yaptı. Okereke bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 1 de asist yaptı. Genç oyuncunun Club Brugge ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Okereke'nin güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Beşiktaş transfer sezonunda şu ana kadar Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Forvet hattı için de bir süredir Wout Weghorst'la görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, bu transferde de mutlu sona ulaştı.
Hollandalı golcünün İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar hücum hattına Weghorst'un dışında bir takviye daha yapmayı planlıyor.
Bu doğrultuda Cenk Tosun ve Jackson Muleka ile temasa geçen Beşiktaş'ın listesine sürpriz bir isim daha eklendi. Nijerya basını, Beşiktaş'ın David Okereke'yi gündemine aldığını duyurdu.
Bonservisi Club Brugge'de bulunan 24 yaşındaki Nijeryalı forvetle Beşiktaş'ın dışında Torino ve Lazio'nun da ilgilendiği belirtildi.
DAVID OKEREKE KİMDİR?
29 Ağustos 1997 tarihinde Nijerya'da doğan David Okereke, futbola ülkesinin Abuja College takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Lavagnese, Spezia, Cosenza ve Club Brugge'de forma giyen 24 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Venezia'da kiralık olarak geçirdi.
Nijeryalı futbolcu geçen sezon 32 Serie A maçın da görev yaptı. Okereke bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 1 de asist yaptı. Genç oyuncunun Club Brugge ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Okereke'nin güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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