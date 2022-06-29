Beşiktaş'ta forvete Nijeryalı aday

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı futbolcular sahada hazırlıklarına devam ederken, yönetim ise transfer için kolları sıvadı.Beşiktaş transfer sezonunda şu ana kadarvekadrosuna kattı. Forvet hattı için de bir süredirgörüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, bu transferde de mutlu sona ulaştı.Hollandalı golcünün İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah-beyazlılar hücum hattına Weghorst'un dışında bir takviye daha yapmayı planlıyor.Bu doğrultudaveile temasa geçen Beşiktaş'ın listesine sürpriz bir isim daha eklendi. Nijerya basını, Beşiktaş'ıngündemine aldığını duyurdu.Bonservisibulunan 24 yaşındaki Nijeryalı forvetle Beşiktaş'ın dışındaveda ilgilendiği belirtildi.29 Ağustos 1997 tarihinde Nijerya'da doğan David Okereke, futbola ülkesinin Abuja College takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Lavagnese, Spezia, Cosenza ve Club Brugge'de forma giyen 24 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Venezia'da kiralık olarak geçirdi.Nijeryalı futbolcu geçen sezon 32 Serie A maçın da görev yaptı. Okereke bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 1 de asist yaptı. Genç oyuncunun Club Brugge ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Okereke'nin güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.