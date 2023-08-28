Beşiktaş'ta forma aslanın ağzında!

Beşiktaş'ta yabancı kuralı, sakatların durumu, yeni transferler kadro rotasyonunu zorluyor. Takımda birkaç ismin dışında kimsenin yeri garanti değil.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta forma aslanın ağzında!
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28 Ağustos 2023 08:59
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 09:17
Beşiktaş Aboubakar'ın banko olması, Muleka'nın da sezona gollerle başlamasıyla Cenk Tosun'un takımdaki durumu merak ediliyor.

Sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, tekrar 11 için şansını zorluyor. Fakat bu kez de yeni transfer edilen isimlerle kapışması gerekiyor.

Bu durum elbette Şenol Güneş'i de zorluyor. Usta hoca, kadroda 3 Türk kuralı nedeniyle savunmada mutlaka yerli bir isim oynatmak istiyor.

Onur'a forma vermesi halinde Rosier boşa çıkıyor. Öte yandan siyah beyazlılarda sakatlanan Masuaku, 4. haftadaki Sivasspor maçına yetişemezse solda Onur görev yapacak

. Kalede Mert ile Zaynutdinov veya Salih 3. yerli olacak. Böylece Şenol hoca ileride yine Muleka, Rebic, Rashica alternatiflerini kullanabilecek. Siyah beyazlılarda Mert, Colley, Gedson, Aboubakar dışında kimsenin yeri garanti görünmüyor.

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