Beşiktaş'ta flaş gelişme; Yeni transferin bileti kesildi

Beşiktaş , Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir değişim sürecine girmesi beklenen Beşiktaş'ta kadroya yönelik planlar şekillenmeye başladı.



Şenol Güneş, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle yaptığı görüşmede ilk transfer raporunu sundu.



MASUAKU'NUN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ



Beşiktaş'ta lisansları çıkarılmayan; Utku Yuvakuran ve Tyler Boyd'la devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Bu ikiliye ek olarak Güneş'in, Welinton Souza'nın da takımdan ayrılmasını istemesi bekleniyor.



Bu 3 isme ek olarak Arthur Masuaku başta olmak üzere birçok ismin daha geleceği, Antalya kampında belirlenecek.





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