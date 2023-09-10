Beşiktaş'ta fikstür yoğun: 15 gün 5 maç

Şenol Güneş yönetiminde son 24 maçta kaybetmeyen Beşiktaş

milli aranın ardından yoğun bir tempoya girecek.

17 Ağustos'taki Trabzonspor deplasmanında lige dönecek olan Beşiktaş, 21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile yine deplasmanda karşılaşacak.

Club Brugge'un ardından 24 Eylül Pazar günü sahasında Kayserispor'u ile ağırlayacak olan Beşiktaş, 28 Eylül'de ise erteleme maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Beşiktaş, 15 günlük sürecin sonunda 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.