Beşiktaş'ta fikstür yoğun: 15 gün 5 maç

Süper Lig'de dördüncü sırada bulunan Beşiktaş, milli aranın ardından 15 günde 5 maça çıkacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta fikstür yoğun: 15 gün 5 maç
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10 Eylül 2023 14:10
Şenol Güneş yönetiminde son 24 maçta kaybetmeyen Beşiktaş, milli aranın ardından yoğun bir tempoya girecek.

17 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

17 Ağustos'taki Trabzonspor deplasmanında lige dönecek olan Beşiktaş, 21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile yine deplasmanda karşılaşacak.

Club Brugge'un ardından 24 Eylül Pazar günü sahasında Kayserispor'u ile ağırlayacak olan Beşiktaş, 28 Eylül'de ise erteleme maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek.

1 EKİM'DE BİTİYOR

Beşiktaş, 15 günlük sürecin sonunda 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
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