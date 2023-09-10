Beşiktaş'ta fikstür yoğun: 15 gün 5 maç

Şenol Güneş yönetiminde son 24 maçta kaybetmeyen Beşiktaş, milli aranın ardından yoğun bir tempoya girecek.
17 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
17 Ağustos'taki Trabzonspor deplasmanında lige dönecek olan Beşiktaş, 21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile yine deplasmanda karşılaşacak.
Club Brugge'un ardından 24 Eylül Pazar günü sahasında Kayserispor'u ile ağırlayacak olan Beşiktaş, 28 Eylül'de ise erteleme maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek.
1 EKİM'DE BİTİYOR
Beşiktaş, 15 günlük sürecin sonunda 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
17 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
17 Ağustos'taki Trabzonspor deplasmanında lige dönecek olan Beşiktaş, 21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile yine deplasmanda karşılaşacak.
Club Brugge'un ardından 24 Eylül Pazar günü sahasında Kayserispor'u ile ağırlayacak olan Beşiktaş, 28 Eylül'de ise erteleme maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek.
1 EKİM'DE BİTİYOR
Beşiktaş, 15 günlük sürecin sonunda 1 Ekim Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.