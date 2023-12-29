Beşiktaş'ta fesih kararı: Eric Bailly

Beşiktaş, Eric Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta fesih kararı: Eric Bailly
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2023 17:49
Son güncelleme 29 Aralık 2023 18:17
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olan Eric Bailly ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda toplamda 8 maçta süre buldu.

Siyah-beyazlı takıma transferinin ardından 3 farkı nedenden dolayı 4 kez sakatlanan Bailly, 64 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

VILLARREAL İLE ADI GEÇİYOR

Beşiktaş'tan resmi olarak ayrılan Bailly'nin adı transfer için eski kulübü Villarreal ile anılıyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery