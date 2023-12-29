Beşiktaş'ta fesih kararı: Eric Bailly

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden biri olan Eric Bailly ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüp, Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz."
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda toplamda 8 maçta süre buldu.
Siyah-beyazlı takıma transferinin ardından 3 farkı nedenden dolayı 4 kez sakatlanan Bailly, 64 gün sahalardan uzak kalmıştı.
Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
VILLARREAL İLE ADI GEÇİYOR
Beşiktaş'tan resmi olarak ayrılan Bailly'nin adı transfer için eski kulübü Villarreal ile anılıyor.
Siyah-beyazlı kulüp, Bailly'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz."
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda toplamda 8 maçta süre buldu.
Siyah-beyazlı takıma transferinin ardından 3 farkı nedenden dolayı 4 kez sakatlanan Bailly, 64 gün sahalardan uzak kalmıştı.
Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.
VILLARREAL İLE ADI GEÇİYOR
Beşiktaş'tan resmi olarak ayrılan Bailly'nin adı transfer için eski kulübü Villarreal ile anılıyor.
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