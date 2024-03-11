Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan kritik uyarı!

Beşiktaş bugün Gaziantep FK deplasmanında kritik bir puan mücadelesi verecek. Dolmabahçe'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olarak üçüncülük yarışında yara alan Kartal, Gaziantep'te mutlaka kazanmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlılar gibi Gaziantep FK da evinde üç puan hesapları yapıyor. Ateş hattında bulunan kırmızı-siyahlı takım, Sumudica'nın yerine göreve getirilen Selçuk İnan yönetimindeki ilk sınavında kazanmak istiyor.
SANTOS'TAN TAKIMA UYARI
Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos pazar günü takımla yaptığı son toplantıda ciddi uyarılarda bulundu.
Galatasaray'a yenilerek camiayı üzdüklerinin altını çizen Portekizli teknik adam, Trabzonspor'un kazandığı hafta Gaziantep'ten galibiyetle dönmek zorunda olduklarını söyledi.
Deneyimli hocanın, ''Derbide şanssız bir yenilgi aldık ve taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Gaziantep'te kazanarak onları bu kez mutlu etmeliyiz. Yakaladığımız fırsatları harcamayalım. Gollük pozisyonlarda daha dikkatli ve becerili olmalıyız'' ifadelerini kullandığı bildirildi.
Siyah-beyazlılar gibi Gaziantep FK da evinde üç puan hesapları yapıyor. Ateş hattında bulunan kırmızı-siyahlı takım, Sumudica'nın yerine göreve getirilen Selçuk İnan yönetimindeki ilk sınavında kazanmak istiyor.
SANTOS'TAN TAKIMA UYARI
Beşiktaş'ın hocası Fernando Santos pazar günü takımla yaptığı son toplantıda ciddi uyarılarda bulundu.
Galatasaray'a yenilerek camiayı üzdüklerinin altını çizen Portekizli teknik adam, Trabzonspor'un kazandığı hafta Gaziantep'ten galibiyetle dönmek zorunda olduklarını söyledi.
Deneyimli hocanın, ''Derbide şanssız bir yenilgi aldık ve taraftarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Gaziantep'te kazanarak onları bu kez mutlu etmeliyiz. Yakaladığımız fırsatları harcamayalım. Gollük pozisyonlarda daha dikkatli ve becerili olmalıyız'' ifadelerini kullandığı bildirildi.