Beşiktaş'ta, Fernando Santos rüzgarı

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile sezon başındaki performansını geride bıraktı ve güçl bir oyun ortaya çıkardı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta, Fernando Santos rüzgarı
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18 Ocak 2024 09:30
Son güncelleme 18 Ocak 2024 09:35
UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkamayan, henüz ilk devre bitmeden Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında ezeli rakiplerinin çok gerisinde kalan Beşiktaş, yeni hocası Fernando Santos ile farklı bir hava yakaladı.

FARK HİSSEDİLDİ

Bu sezon Kartal'ı çalıştıran beşince teknik direktör olan Portekizli Fernando Santos gelir gelmez farkını hissettirdi.

Santos imza attıktan sonra siyah-beyazlılar, lig ve kupada üçte üç yaparken kalesini gole kapattı ve rakip filelere 11 gol gönderdi.

KAYIP YOK

Santos'un tribünde oturduğu maçta Beşiktaş, Rizespor'u 4-0 yenerken, Portekizli hocanın kulübedeki ilk sınavında da Karagümrük'ü 3-0'la geçti.

Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor engeli 4-0 ile aşıldı. Santos'un gelişinden sonra takımdaki konsantrasyon, motivasyon ve mücadelenin arttığı, takımın iyi bir hava yakaladığı gözlemleniyor.

Beşiktaş'ın önümüzdeki maçlarda göstereceği performans merakla bekleniyor.  

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