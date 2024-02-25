Beşiktaş'ta Fernando Santos kararı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yönetimi, eleştirilen hocaları Fernando Santos'a koşulsuz destek verdi. 69 yaşındaki çalıştırıcının arkasında olduklarını söyleyen Siyah-Beyazlı kurmaylar, yeni sezonun kadro planlaması için kolları sıvadı. Samet Aybaba ile Portekizli teknik adam, transfer listesi hazırlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Fernando Santos kararı!
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25 Şubat 2024 13:27
Beşiktaş'ta 1.5 aydır takımın başında olan Fernando Santos'a yönelik eleştirilere yönetimden karşılık geldi.

Siyah beyazlılar, 69 yaşındaki teknik adama tam destek verdiklerini ifade etti.

Özellikle oynattığı futbolun hücum yönü eksik olduğu kaydedilen Portekizli hocaya güven duyan yönetim, gelecek sezonun da planlamalarına şimdiden başladı.

Son 3 maçta kalesini düşürmeyen takımın savunmasını toparlayan Santos'un gol yollarında da gelişimi sağlayacağına inanılıyor.

EŞİNİ İSTANBUL'A GETİRDİ, KENDİNE EV TUTTU

Uzun vadede birlikte yol almayı istedikleri tecrübeli çalıştırıcı ile futbol koordinatörü Samet Aybaba, gelecek sezonun kadro planlaması ve yapılacak transferler üzerine kafa yormaya başladı. Bu arada kulübe imza attığı 7 Ocak'tan bu yana otelde kalan Fernando Santos, sonunda kendine ev tuttu. Eşini de İstanbul'a getiren başarılı çalıştırıcı için Caddebostan'da ev tahsis edildiği ve Santos ve ailesinin bundan sonra orada yaşayacağı öğrenildi. 

 
 

 

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