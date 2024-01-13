'ta yeni teknik direktör, kısa sürede Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağını atmayı başardıSiyah-beyazlılar, salı akşamı Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederken Fernando Santos'un tribünde oturmasının, takımı ayağa kaldırmaya yettiği şeklindeki yorumları da beraberinde getirmişti.Çarşamba günü işbaşı yapan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına beklentilerini açıkladı. İletişime açık olduğunu, sorun ya da sıkıntı yaşayanın, odasına gelerek bizzat kendisiyle görüşebileceğini dile getirdi. Portekizli hoca, futbolcuların yanı sıra tesislerdeki tüm birimlerle toplantılar gerçekleştirdi.Birlikte nasıl çalışmaları gerektiğini, işlerin nasıl yürüyeceğini personele anlattı. Fernando Santos'un pozitif ve kararlı tavrı, oyuncularına kısa sürede öz güven olarak yansıdı.Özellikle,sözleri oyuncuları olumlu bir şekilde etkiledi. Takımın üzerindeki ölü toprağı kalkarken, futbolcuların yeni teknik direktörlerinin gözüne girebilmek için idmanlarda canla-başla çalıştıkları öğrenildi.