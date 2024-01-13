Beşiktaş'ta Fernando Santos etkisi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Fernando Santos, kısa sürede Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağını atmayı başardı. Portekizli teknik adamın yapıcı ve kararlı tavrı, takıma olumlu yansıdı. Özellikle "Ben duyduklarıma değil, gördüklerime göre hareket ederim" sözü futbolcuları pozitif yönde etkiledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Fernando Santos etkisi!
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13 Ocak 2024 12:18
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos, kısa sürede Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağını atmayı başardı

Siyah-beyazlılar, salı akşamı Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederken Fernando Santos'un tribünde oturmasının, takımı ayağa kaldırmaya yettiği şeklindeki yorumları da beraberinde getirmişti.

Çarşamba günü işbaşı yapan tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına beklentilerini açıkladı. İletişime açık olduğunu, sorun ya da sıkıntı yaşayanın, odasına gelerek bizzat kendisiyle görüşebileceğini dile getirdi. Portekizli hoca, futbolcuların yanı sıra tesislerdeki tüm birimlerle toplantılar gerçekleştirdi.

İDMANLARIN HAVASI DEĞİŞTİ

Birlikte nasıl çalışmaları gerektiğini, işlerin nasıl yürüyeceğini personele anlattı. Fernando Santos'un pozitif ve kararlı tavrı, oyuncularına kısa sürede öz güven olarak yansıdı.

Özellikle, "Ben duyduklarıma göre değil, gördüklerime göre hareket ederim" sözleri oyuncuları olumlu bir şekilde etkiledi. Takımın üzerindeki ölü toprağı kalkarken, futbolcuların yeni teknik direktörlerinin gözüne girebilmek için idmanlarda canla-başla çalıştıkları öğrenildi.  

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