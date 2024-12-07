Beşiktaş'ta Fenerbahçe toplantısı!

Beşiktaş'ta kaptanlar Mert Günok ve Necip Uysal "Fener'i yenip taraftarı mutlu etmeliyiz" derken Immobile de yabancılara kaptanların sözlerinin önemini anlattı

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe toplantısı!
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07 Aralık 2024 09:56
Dev derbi öncesi Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

Bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Siyah-Beyazlı takımın kaptanları Mert Günok ve Necip Uysal takımla özel bir toplantı gerçekleştirdi.

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMELİYİZ"

Kaptanlar takımdaki arkadaşlarına karşılaşmanın öneminden bahsederek "Yeterince kötü sonuçlar aldık. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Taraftarımızı aldığımız olumsuz sonuçlarla çok üzdük. Fenerbahçe derbisini kazanıp taraftarımızı mutlu etmeliyiz" diye konuştu.

KAPTANLARIN SÖZÜNÜ TEKRARLADI

Kartal'ın golcüsü Immobile de Mert Günok ve Necip Uysal'ın ardından takımdaki yabancı futbolculara kaptanların sözünü tekrarladı. İtalyan forvet ayrıca Sarı-Laciverliler hakkında da Siyah- Beyazlı futbolculara bilgi aktardı.

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DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Öte yandan 34 yaşındaki yıldız, F.Bahçe maçını dört gözle bekliyor. Aslan'a ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşayamayan tecrübeli golcü, dev derbide bu şanssızlığını Kanarya'ya karşı sonlandırmanın hayalini kuruyor. 

 
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