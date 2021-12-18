Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için özel hazırlık

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi kritik Fenerbahçe derbisi öncesi idmana giderek futbolculara moral verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için özel hazırlık
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18 Aralık 2021 12:26
Beşiktaş'ta pazar günü oynanacak derbi öncesinde topyekün seferberlik ilan edildi.

Siyah-Beyazlılar'da Başkan Ahmet Nur Çebi dünkü gerçekleştirilen antrenmanı yakından takip etti. Çebi'nin yıldız oyuncularla bir araya geldiği ve oyunculara moral verdiği belirtildi.

Başkan Çebi'nin oyunculara, "Fenerbahçe maçları bizim için her zaman önemlidir. Bu maçın önemini sizlere anlatmaya gerek yok. Sizden ricam 90 dakika formanız için mücadele etmeniz. Kazanacağınızdan şüphem yok" dediği öğrenildi.

Öte yandan takımın ağır topları da derbi öncesi sorumluluk almayı ihmal etmiyor...

YILDIZLARDAN GÜÇ BİRLİĞİ

Siyah-Beyazlılar'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Miralem Pjanic, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal yaptıkları toplantılarla birlikte teknik sorumlu Önder Karaveli'ye yardımcı oluyor.

Takımdaki oyuncular özelliklerini Karaveli'ye aktarıyor. Ayrıca taktik toplantılarda fikir alışverişlerinde bulunuyorlar. Siyah-Beyazlılar zorlu Fenerbahçe deplasmanı öncesinde tek yürek olmuş durumda.


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