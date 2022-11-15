Beşiktaş'ta Felipe pazarlığı sürüyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle, tecrübeli çalıştırıcının hazırladığı rapor doğrultusunda girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, ilk olarak tecrübeli bir stoperi kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasındaki isim de Atletico Madrid'de forma giyen Felipe.



Siyah-beyazlılar, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için pazarlıklara başladı bile.



DEVRE ARASI GELEBİLİR



Atletico Madrid'de senelik 2.3 milyon euro kazanan Felipe, sözleşmesinin son yılına girdi. Devre arasında gönderilmesi planlanan Brezilyalı stoper için menajeri, yapılan ön görüşmede 2.5 yıllık sözleşme, ayrıca bazı bonuslar talep etti. Yani Felipe'nin menajeri İspanyol ekibinden kazandığı paranın tamamını talep etti. Beşiktaş cephesi için bu rakamların çok yüksek olduğunu belirterek, yıllık 1 milyon euro'dan 1+1 senelik anlaşma önerdi.



Beşiktaş cephesi için bu rakamların çok yüksek olduğunu belirterek, yıllık 1 milyon euro'dan 1+1 senelik anlaşma önerdi. Şimdi gözler Felipe'nin vereceği yanıta çevrilmiş durumda.



2 MAÇTA ŞANS BULDU



Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği oyunculardan biri olan Felipe, bu sezon ikinci kez bir La Liga maçında 90 dakika forma giydi. Atletico Madrid, Felipe'nin 90 dakika forma giydiği Real Madrid mücadelesini 2-1 kaybettikten sonra önceki gece de Mallorca'ya 1-0 mağlup oldu.





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