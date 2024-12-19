Beşiktaş'ta fabrika ayarlarına dönüş şart!

Beşiktaş, son yıllarda yaşadığı sportif ve yönetimsel krizlerle adeta kimlik bunalımına girdi. Son 4 sezonda teknik direktör değişiklikleri, 11. sırada tamamlanan bir lig sezonu ve alınan ağır yenilgilerle sarsılan kulüpte, Adana Demirspor mağlubiyetiyle krizler su yüzüne çıktı.
'RESET'E İHTİYAÇ VAR
Türkiye'nin ilk spor kulübü, yeniden eski değerlerine dönmek ve temiz bir sayfa açmak için bir "reset düğmesine" ihtiyaç duyuyor.
GALATASARAY MAÇLARI DÖNÜM NOKTASI OLDU
Sezona Süper Kupa'yı kazanarak harika bir başlangıç yapan Beşiktaş, Ekim sonunda Galatasaray'a karşı kaybettiği derbi sonrası ivme kaybetti. Namağlup unvanı yitirmenin ardından gelen kötü sonuçlar, takım içindeki sorunların büyümesine neden oldu.
'RESET'E İHTİYAÇ VAR
Türkiye'nin ilk spor kulübü, yeniden eski değerlerine dönmek ve temiz bir sayfa açmak için bir "reset düğmesine" ihtiyaç duyuyor.
GALATASARAY MAÇLARI DÖNÜM NOKTASI OLDU
Sezona Süper Kupa'yı kazanarak harika bir başlangıç yapan Beşiktaş, Ekim sonunda Galatasaray'a karşı kaybettiği derbi sonrası ivme kaybetti. Namağlup unvanı yitirmenin ardından gelen kötü sonuçlar, takım içindeki sorunların büyümesine neden oldu.