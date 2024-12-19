Beşiktaş'ta fabrika ayarlarına dönüş şart!

Beşiktaş, zorlu süreçlerden geçiyor. Yönetim, teknik heyet ve oyuncular arasındaki problemler ortaya çıkarken, kulüp için köklü bir yeniden yapılanma gerekiyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta fabrika ayarlarına dönüş şart!
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19 Aralık 2024 09:45
Son güncelleme 19 Aralık 2024 09:54
Beşiktaş, son yıllarda yaşadığı sportif ve yönetimsel krizlerle adeta kimlik bunalımına girdi. Son 4 sezonda teknik direktör değişiklikleri, 11. sırada tamamlanan bir lig sezonu ve alınan ağır yenilgilerle sarsılan kulüpte, Adana Demirspor mağlubiyetiyle krizler su yüzüne çıktı.

'RESET'E İHTİYAÇ VAR

Türkiye'nin ilk spor kulübü, yeniden eski değerlerine dönmek ve temiz bir sayfa açmak için bir "reset düğmesine" ihtiyaç duyuyor.

GALATASARAY MAÇLARI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Sezona Süper Kupa'yı kazanarak harika bir başlangıç yapan Beşiktaş, Ekim sonunda Galatasaray'a karşı kaybettiği derbi sonrası ivme kaybetti. Namağlup unvanı yitirmenin ardından gelen kötü sonuçlar, takım içindeki sorunların büyümesine neden oldu.

 
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